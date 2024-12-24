«Чтобы вы улыбались»: Ортман сделала новогодний подарок российским бойцам

Певица не впервые ездит выступать в зону спецоперации. В этот раз компанию ей составили группа «Лейся, песня» и артисты ансамбля имени Александрова.

Певица Ирина Ортман предпочла участию в новогодних корпоративах поездку в зону спецоперации с благотворительными концертами для российских бойцов. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с фрагментами выступлений солистки группы «Тутси» перед военнослужащими.

«Мы здесь для того, чтобы вы улыбались, чтобы ваше настроение хоть чуточку стало повеселее», — обращается Ортман к бойцам на одном из видео.

В ходе своеобразных «гастролей», организованных при содействии Минобороны РФ, певица дала десять концертов в зоне спецоперации, один из которых прошел на полигоне. Компанию Ортман в этой поездке составили вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» и артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Певица не впервые ездит с концертами в зону спецоперации. В сентябре она рассказала своим подписчикам, что провела неделю на передовой, побывав в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР), в том числе в Мариуполе, где выступила перед военнослужащими. До этого она не раз дарила свои песни российским бойцам в госпиталях в рамках акций общественного движения «Народный фронт».

Известно, что Ортман — жена офицера. После начала спецоперации на Украине ее супруг Роман Бабкин, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества, отправился на фронт. Как признавалась артистка, первый год СВО был для нее одним из самых сложных в жизни. В командировках муж проводил месяцы без связи, и ей оставалось только молиться, следить за новостями и надеяться на лучшее.

Ортман родилась в семье потомственных немцев, а ее родная бабушка живет в Бремене, Германии. Однако у певицы, по ее словам, никогда не возникало желание покинуть Россию, особенно в такое сложное время, как сейчас. Как патриот и жена офицера, артистка остается верной своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как народная артистка РФ Лариса Долина отреагировала на ее включение в список санкций ЕС за поддержку спецоперации и выступления перед российскими военными и жителями Донбасса.