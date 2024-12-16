«Пусть они подавятся»: Лариса Долина попала под санкции Евросоюза

Причиной стали поддержка СВО и выступления перед российскими бойцами и жителями Донбасса.

Народная артистка РФ Лариса Долина включена в санкционный список Евросоюза за поддержку спецоперации, выступления перед российскими военными и концерты в городах Донбасса. Об этом стало известно из официального документа, опубликованного на сайте ЕС.

В окружении певицы уже отреагировали на ее включение в список санкций.

«Лариса Александровна комментировать глупости и гадости не будет. Не того уровня артист, чтобы на это обращать внимание», — заявил в комментарии 5-tv.ru директор артистки Сергей Пудовкин.

Он добавил, что европейские санкции уже почти три года действуют против каждого жителя России без исключения, однако, поскольку всех пофамильно в списки не внесешь — «чернила кончатся и бумага», — накладывают персональные ограничения.

«Пусть они подавятся этими списками со своими чернилами и своими дурными решениями», — заключил Пудовкин.

Вместе с Ларисой Долиной в очередном санкционном списке оказались 16 человек и три российские компании. Под рестрикции, в частности, попали журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки, девелоперская компания «ПИК — специализированный застройщик», авиакомпания Utair.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России.