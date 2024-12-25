Торжественная церемония награждения финалистов и победителей Национальной премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошла в мастерской управления «Сенеж». Видео с мероприятия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Всего в финал премии вышли 99 человек, все они были отмечены специальной наградой «За вклад в создание возможностей в России». Победителями же стали 13 человек из семи регионов страны. Каждый из них получит индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия — страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также победители получат возможность реализации совместных творческих проектов с единомышленниками и специального обучения в рамках платформы.

Заявки на соискание премии в течение полутора месяцев подали 33 795 человек из 27 стран мира. Победителей отбирал экспертный совет, состоящий более чем из 200 экспертов. Также учитывались результаты народного голосования, в котором участвовало более 200 тысяч жителей со всей страны.

«Сегодня мы впервые вручили награду за вклад в создание возможностей в нашей стране. Это намного больше, чем красивые слова. Создание возможностей — это долгая и непростая работа, которая помогает другим людям, независимо от пола, возраста, места жительства и других обстоятельств, раскрыть свой потенциал, добиваться большего и внести свой вклад в развитие страны. Это основа для движения вперед, для перемен, которые начинаются с конкретных дел», — заявил на церемонии генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Национальная премия «Россия — страна возможностей» проводится в России впервые. Ее цель — выявить и поддержать тех людей, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности для самореализации жителей всей страны.

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