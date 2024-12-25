Распылил перцовый баллончик в лицо ребенку: как петербуржец кошмарит соседей

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 484 0

Сосед с топором терроризирует женщину с ребенком в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На его счету — визиты с топором и ножом.

Петербуржец распылил перцовый баллончик в глаза четырехлетнему ребенку. Мужчина угрожает соседской семье уже более двух лет, но полиция почти ничего не может сделать. Об этом потерпевшая сообщает 5-tv.ru.

По словам матери ребенка, дебошира, который проживал в коммуналке со своей дамой сердца, выселили из квартиры из-за систематических угроз. Он нападал на соседей с ножом, приходил с топором к двери потерпевшей и угрожал ее матери холодным оружием. В последний раз он напал на ребенка.

«Полиция все знает, но никак не реагирует… Суд признал его вменяемым, просто алкаш. Он в целом очень сообразительный», — отмечает мама мальчика.

Мальчика госпитализировали с химическим ожогом, а виновники всего лишь выписали штраф. Дебошир продолжает жить в этом же доме, только на восьмом этаже, в то время как пострадавшие на пятом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти мужчина упал в шахту лифта с шестого этажа и выжил. К трагедии едва не привело смещение лифтового настила во время технических работ.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:12
Цистерна с нефтью опрокинулась недалеко от реки Лена
6:00
Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
5:38
Ученые узнали, как связаны психика и кишечная микрофлора
5:11
ЦБ будет следить за денежными переводами россиян
4:56
Распылил перцовый баллончик в лицо ребенку: как петербуржец кошмарит соседей

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
Лидия Федосеева-Шукшина назвала неожиданную причину смерти мамы своего правнука
Многоходовочка: россиянин прикинулся жертвой ДТП и угнал авто своего «спасителя»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год