ЦБ будет следить за денежными переводами россиян

Отдельные банки уже начали работу над контролем онлайн-транзакций.

Банк России и Росфинмониторинг совместно с банками и экспертами разрабатывают платформу, которая будет выявлять подозрительные денежные операции. Об этом сообщает РБК.

По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, это позволит выявлять клиентов-дропперов, которые выступают посредниками в теневом бизнесе.

Отдельные банки уже начали работу над контролем онлайн-транзакций. Но пока что данная система не является совершенной, так как тот самый дроп открывает счета в нескольких банках. Чтобы иметь точную информацию о его операциях, необходимо делиться данными. Решение данного вопроса пока находится в разработке. По словам Шабли, на выходе получится полноценная платформа с централизованной базой данных.

Разработка данной системы обеспечит кредитно-финансовым структурам доступ к детальным сведениям, которые позволят заранее предупреждать попытки неоправданных лиц (дропперов) открывать банковские карты и применять меры по урезанию доступа к определенному перечню услуг.

Шабля выразил уверенность в значительном сокращении шансов для попыток мошенничества с использованием дропперов.

Это абсолютно новая система, которая не имеет аналогов в современной России.

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