Собянин: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Свыше 3,5 триллиона рублей инвестировали в основной капитал Москвы за девять месяцев этого года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Больше трети из них ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования. Всего в развитие средств производства вложено свыше 1,3 триллиона рублей», — отметил мэр Москвы.

Такая положительная динамика — результат постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом. Например, для формирования современной индустриальной инфраструктуры инвесторам доступны масштабные инвестиционные проекты и программа стимулирования создания мест приложения труда.

Кроме того, на модернизацию производства и приобретение нового оборудования выделяют льготные кредиты, а компаниям со статусом промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» предоставляют налоговые льготы.