Собянин: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Из 3,5 триллиона рублей примерно треть вложили в развитие средств производства.

Собянин: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Свыше 3,5 триллиона рублей инвестировали в основной капитал Москвы за девять месяцев этого года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Больше трети из них ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования. Всего в развитие средств производства вложено свыше 1,3 триллиона рублей», — отметил мэр Москвы.

Такая положительная динамика — результат постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом. Например, для формирования современной индустриальной инфраструктуры инвесторам доступны масштабные инвестиционные проекты и программа стимулирования создания мест приложения труда.

Кроме того, на модернизацию производства и приобретение нового оборудования выделяют льготные кредиты, а компаниям со статусом промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» предоставляют налоговые льготы.

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