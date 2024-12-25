В аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал он.

В частности, аэропорт временно не принимает и не отравляет авиарейсы. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности.

При этом направляющие в Казань самолеты из Стамбула, Алматы и Томска перенаправлены в воздушную гавань Самары, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

На днях сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет 13 рейсов. Они были задержаны из-за сообщений о минировании, которые, как выяснилось позже, оказались ложными. Как рассказали очевидцы, пассажиры не выпускали из самолетов и не пускали на борт. На выходе из аэропорта образовалась очередь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в режиме ВКС открыл ряд транспортных объектов в РФ, в том числе новые аэропорты и дороги.