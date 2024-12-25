«Это несерьезно»: как Акилова отреагировала на отношения экс-супруга с Бородиной

Прежде телеведущая признавалась, что просила совета у бизнесвумен, когда начинала встречаться с ее бывшим мужем.

Бывшая супруга блогера Николая Сердюкова Алина Акилова перестала общаться с подругой, телеведущей Ксенией Бородиной. Отношения испортились на фоне романа звезды проекта «Дом-2» и экс-мужа бизнесвумен. Об этом Бородина рассказала в интервью певице Наталье Подольской.

Алина Акилова узнала, что Бородина состоит в отношениях с ее бывшем супругом, случайно. Как отмечает телеведущая, она сама хотела все рассказать своей, уже, видимо, бывшей подруге, но Ксению опередили.

«Потом, конечно, мы созвонились, поговорили. И ни радости, и ни огорчения я не услышала. Если честно, я не сильно поняла ее реакцию», — сказала она.

После этого Акилова перестала общаться с Бородиной, а Сердюкову запретила знакомить их общую дочь Николь с телеведущей. Дело в том, что бизнесвумен считает отношения звезды «Дома-2» и экс-мужа несерьезными. Тем не менее Сердюков все равно познакомил дочь с Бородиной. Сейчас Николь хорошо общается с телеведущей и ее детьми.

Прежде Бородина признавалась, что просила совета у Акиловой, когда начинала встречаться с Сердюковым. Однако раскрыла телеведущая имя возлюбленного лишь в тот момент, когда их отношения начали принимать серьезный оборот. Хотя ее успели опередить и рассказали Акиловой сплетню. Общественность стала обвинять Бородину в непорядочности.

«У нее (Акиловой. — Прим. ред.) новая семья, ребенок. Никто у нее никого не уводил. Люди больше трех лет были практически в разводе», — отмечала телеведущая.

До этого Бородина опубликовала видео, в котором показала, насколько она боится в отношениях с блогером Николаем Сердюковым наступить на те же грабли, а именно: столкнуться с изменой и предательством. Многие интернет-пользователи посмеялись, но нашлись и те, кто увидел намек от Бородиной. Мол, она сильно боится вновь обжечься.

К слову, ведущей советовали быть осторожной в новых отношениях сразу после того, как она рассекретила их. Мол, Сердюков, как и Курбан Омаров, экс-супруг Бородиной, пытается пиариться за счет знаменитости, использует ее. Но Ксения этому не верит — она влюблена и считает новые отношения идеальными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксению Бородину заподозрили в попытке отомстить бывшему мужу новой свадьбой.