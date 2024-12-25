«Таких не было»: в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов»

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Новый корабль «Николай Зубов» будет охранять арктическое побережье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экипаж способен поражать морские, береговые, воздушные цели.

В Санкт-Петербурге спустили на воду «Николая Зубова» — это патрульный корабль, который обладает качествами буксира и ледокола. Он способен проламывать лед толщиной до полутора метров, а на его борту установлена автоматическая артустановка.

Экипаж способен поражать морские, береговые, воздушные цели. Предназначен корабль для охраны арктического побережья.

«Корабли такого класса для военно-морского флота крайне важны. Хотел бы отметить, что это новые проекты кораблей. По сути, в практике военно-морского флота таких кораблей не было. Иметь такие корабли — это потребность. Она определяется важностью в целом региона Арктики», — главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

«Николай Зубов» оснащен вертолетной площадкой и ангаром для беспилотников. В распоряжении экипажа два скоростных катера. Это уже второй корабль проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказал об атомоходе «Владимире Воробьеве», который заложили в Петербурге. Уникальное судно назвали в честь выдающегося инженера-конструктора. Атомоход будет обеспечивать безопасную эксплуатацию нашего атомного ледокольного флота на Северном морском пути — перезаправлять реакторные установки ядерным топливом.

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