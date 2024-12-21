Арктический заправщик: в Петербурге заложили уникальный ледокол

Судно будет обслуживать другие корабли на Северном морском пути.

Атомоход особого назначения заложили сегодня в Петербурге. Уникальное судно назвали в честь выдающегося инженера-конструктора Владимира Воробьева. Оно будет обеспечивать безопасную эксплуатацию нашего атомного ледокольного флота на Северном морском пути — перезаправлять реакторные установки ядерным топливом.

Это первый подобный проект за последние полвека. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Судно, без которого атомные сердца ледоколов не смогут работать. Такие не проектировали полвека. Это МСАТО — многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания. Его будут строить на петербургском Балтийском заводе.

Уже по одной этой секции видно — судно не маленькое, его ширина будет 26 метров. Всего на восемь меньше, чем ширина атомных ледоколов, которые Владимир Воробьев будет обслуживать.

Длина — почти 159 метров, водоизмещение — больше 22 тысяч тонн. Атомные ледоколы будут приходить к нему на перезарядку ядерных энергетических установок, загрузку в реакторы свежего и выгрузки отработавшего топлива. Также на МСАТО будут перевозить радиоактивные отходы к местам переработки и хранить перегрузочное оборудование. Все — для безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота.

«Это действительно необходимо, это действительно составная часть всей той группировки нового поколения атомных ледоколов, которые будут построены на Балтийском заводе, и это действительно судно, которое мы очень ждем», — рассказал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.

Редкое исключение, когда на борту судна Атомфлота будут имя и фамилия — Владимир Воробьев. В честь выдающегося российского инженера-конструктора, благодаря которому Россия занимает лидирующие позиции в мире атомного гражданского судостроения.

«На этом стапеле он последние свои десять лет жизни провел вместе с трудовым коллективом Балтийского завода, при его жизни было заложено пять атомных ледоколов, и я очень рад, что Михалыч снова с нами, снова в бою, снова на стапелях Балтийского завода», — отметил генеральный директор АО «Балтийский завод» Александр Коновалов.

Сейчас Россия — единственная в мире страна, обладающая атомным ледокольным флотом. Стратегические задачи — комплексное развитие Арктической зоны, повышение объема перевозок по Северному морскому пути. Для развития этого логистического коридора как раз и нужны новые ледоколы и современная инфраструктура для их обслуживания.

«В настоящее время работают на трассах Севморпути атомные ледоколы «Урал», «Сибирь», проходит испытание ледокол «Якутия». Недавно был спущен на воду атомный ледокол «Чукотка», заложен атомный ледокол «Ленинград», в ближайшем будущем будет заложен «Сталинград», — рассказал главный конструктор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков.

Но планы инфраструктурного оператора — Госкорпорации «Росатом» — еще масштабнее: сделать Севморпуть транспортной артерией, связывающей Европу, Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Разрабатывается и федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути — от Санкт-Петербурга и Калининграда до Владивостока.