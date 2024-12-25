Супруги смогли исполнить мечту своих детей.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко случилось пополнение — они завела собаку, пишет сайт 7Дней.ru.

Футболист и его жена воспитывают четверых детей: дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава. Анастасия рассказывала, что последнего сына назвала в честь своего отца.

В своем блоге модель показала кадры, на которых Дмитрий вручает детям нового друга — щенка Шерри. Анастасия также поделилась, что прошлую собаку такой же породы — мальтипу — им пришлось отдать, потому что она была агрессивна к детям. Девушка уверена, что в этот раз все будет иначе.

«С первых дней наша малышка знает пеленку и радует своим преданным характером. Моментально считывает настроение детей и сразу их поддерживает, если они плачут или расстроены», — поделилась Костенко.

К сожалению, паре приходится сталкиваться со сложностями. Недавно Алексей, старший сын Дмитрия, получил серьезную травму: перелом руки со смещением. Теперь мальчик носит гипс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Костенко спровоцировала слухи об еще одной беременности.