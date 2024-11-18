За пятым? Анастасия Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 79 0

Блогер Анастасия Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности

За пятым: Анастасия Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности

Фото: www.globallookpress.com/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Младшему сыну модели и спортсмена нет еще и года.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко спровоцировала слухи о беременности. Блогер опубликовала фото из элитного роддома, который она посетила вместе с мамой, на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

Модель попросила подписчиков высказать свои предположения относительно цели ее визита. Кто-то написал, что знаменитость приехала проверить здоровье, кто-то предположил, что Анастасия планирует установить спираль, но большинство поспешили поздравить девушку с очередной беременностью.

Однако Костенко опровергла слухи. Жена футболиста объяснила, что медицинское учреждение, которое она посетила, — это многопрофильный центр. Там, по словам знаменитости, есть все — от онкологического отделения до пластической хирургии. «Мисс Мира — 2014», как выяснилось, в этот раз сюда приехала ради матери.

«У мамули сегодня оперативное вмешательство, сижу, ее жду, записываю вам видео, отвлекаюсь», — поделилась модель.

Анастасия и Дмитрий воспитывают четверых детей: двух дочерей — Милану и Еву, и еще столько же сыновей — Алексея и Ярослава. Младший наследник появился на свет в феврале этого года. Футболист уже упоминал, что не против стать отцом в пятый раз. Костенко тоже подтвердила, что думает о еще одном малыше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Костенко осталась без денег из-за налоговой.

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп