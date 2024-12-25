Суд смягчил приговор террористкам Беркович* и Петрийчук*

Апелляционный военный суд принял решение смягчить приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, осужденным за оправдание терроризма. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в инстанции.

Так, Беркович наказание сокращено на пять месяцев — до пяти лет и семи месяцев лишения свободы. Петрийчук уменьшили приговор на два месяца — до пяти лет и десяти месяцев.

Выступая на заседании, Беркович и Петрийчук, а также защитники осужденных, просили их оправдать.

Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма. Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и переехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей. В результате Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заочно вынес приговор телеведущей Татьяне Лазаревой**. На заседании рассматривалось дело по статье об оправдании терроризма.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

** — признана в России иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга