«Народ не обманешь»: Вячеслав Макаров вошел в ТОП-3 лучших телеведущих

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 65 0

Вячеслав Макаров вошел в ТОП-3 лучших телеведущих России

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Шоумен поблагодарил россиян за их голоса и рассказал о своих дальнейших планах.

Актер, певец и телеведущий Вячеслав Макаров вошел в ТОП-3 лучших телеведущих России в 2024 году. Это показало ежегодное голосование, которое прошло на сайте KP.RU.

Больше двух тысяч россиян отдали свои голоса за Макарова. В беседе с 5-tv.ru ведущий поблагодарил всех причастных и заявил, что будет покорять еще большие вершины.

«Невероятно приятно было войти в тройку лучших телеведущих страны, тем более, когда голосуют зрители, а народ не обманешь. Зрительское голосование, пожалуй, самое честное и беспристрастное. Это большая для меня оценка и ответственность. Но нет предела совершенству. Будем стремиться к еще большим вершинам, не подведем любимых зрителей, которые отдали эту награду мне, очень щедро. Спасибо огромное!» — отметил Вячеслав.

Несколько дней назад Макаров также удостоился звания «Шоумен года», что вдвойне порадовало артиста.

«Поэтому этот год я запомню точно надолго. 2024 год, спасибо за такую любовь зрителей, которая у меня абсолютно взаимна», — заключил он.

К слову, 2024 год действительно оказался весьма удачным для Вячеслава Макарова. В ноябре артист презентовал свою новую композицию «Не отпущу тебя», которая покорила сердца слушателей и попала в различные чарты.

Совсем скоро артист представит клип на эту песню. Кроме того, в начале следующего года выйдет первый ЕР-альбом исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Макаров верит в теорию заговора о смерти Майкла Джексона.

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