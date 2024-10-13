Прошло больше десяти лет со дня смерти короля поп-музыки, но фанаты до сих пор сомневаются в том, что его нет среди нас.

Актер, певец и телеведущий Вячеслав Макаров на международном фестивале зрительского кино «КиноБраво», признался, что верит в некоторые теории заговора, в том числе, в версию о том, что легендарный певец Майкл Джексон на самом деле может быть жив.

Об этом артист рассказал 5-tv.ru после презентации нового фильма «Северный полюс» про период обострения противостояния СССР и США и достижения точки географического Северного полюса, которые тоже хранят свои тайны.

«Я, наверное, отношусь к этому (теориям заговора. — Прим.ред) как обыватель, который не сидит внутри процесса и не руководит всей этой историей. Но, конечно, в какие-то вещи я верю», — загадочно сообщил певец.

Одной из таких теорий является инсценированная смерть легендарного певца Майкла Джексона. Многие люди верят, что кумир миллионов просто таким способом скрылся от посторонних глаз и в настоящее время доживает свои годы вдали от шоу-бизнеса.

«Обычно все равно с экрана чувствуется энергия смерти, как будто человек ушел. А вот когда показывали фильм „Майкл Джексон: Вот и все“, я вообще энергии смерти не почувствовал. То есть у меня есть полное ощущение, что человек жив», — предположил знаменитость.

Он надеется, что если это действительно так, то легенда когда-нибудь даст о себе знать.

«Вы представляете, какой это будет перфоманс, если он вернется?! Мне кажется, поклонники простят ему все абсолютно. Видимо, для этого была веская причина. Но то, что он вернется живой, эту новость, мне кажется, ничто и никогда в шоу-бизнесе не перебьет», — отметил телеведущий.

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Майкл Джексон, по официальной версии, умер из-за остановки сердца, вызванной передозировкой мощным анестетиком. Его личный врач якобы нашел его в доме и не смог спасти. Хоронили артиста в закрытом гробу, что тоже вызвало немало вопросов. Кроме того, многие отметили, что скорбь родственников была тогда фальшивой.

Сам певец еще при жизни не раз намекал на инсценировку своей смерти в песнях. А на репетициях к его последнему и несостоявшемуся туру он прямо говорил, что такую постановку еще никто никогда не делал, и он покажет миру уникальное шоу.

Помимо этого, официально Майкл Джексон не числится ни в одном из реестров калифорнийских кладбищ, а его могила в Forest Lawn до сих пор остается безымянной.

После того как 25 июня 2009 года стало известно о смерти Майкла Джексона, некоторые поклонники утверждали, что после видели его живым. А в связи с последними новостями о скандальном рэпере P. Diddy, появилась еще и версия о том, что он помог Джексону скрыться, использовав свои связи и ресурсы, или же приложил руку к его смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущий Вячеслав Макаров рассказал о жизни без бороды.