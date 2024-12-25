Научный подход: почему больше не стоит чистить ковер снегом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Сода справится с чисткой ковра лучше, чем снег

почему не нужно чистить ковер снегом

Фото: Роман Храмовник/ТАСС

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Существует множество способов избавиться от загрязнений.

Чистить ковры снегом неэффективно — в больших городах он слишком грязный. Гораздо лучше с этой задачей справится сода, рассказала доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Свердлова в беседе с Life.ru.

В СССР можно было часто увидеть женщин, вытряхивающих ковры в снежную пору. Увы, но этому способу нет места в мегаполисе из-за грязи. Даже свежевыпавший белый, на первый взгляд, снег способен испортить ворс еще больше.

Вместо старого метода Свердлова посоветовала бороться с пятнами на ковре другими способами. Например, для свежих и небольших загрязнений подойдут сухая сода или картофельный крахмал. Их необходимо втереть, а через полчаса удалить порошок пылесосом.

Если хочется сделать цветовую палитру ковра ярче, следует воспользоваться раствором лимонной кислоты. Пропорция — одна столовая ложка на 600 миллилитров воды. Нанести состав можно пульверизатором, губкой или щеткой.

Среди других особенно эффективных растворов специалист отметила аммиак, растворенный в литре кипятка со стиральным порошком и средством для мытья посуды. С серьезными загрязнениями поможет столовая ложка хозяйственного мыла, этиловый спирт 95% и эфирное масло. Последнее уберет любой запах.

Конечно, на полках магазинов множество средств бытовой химии. Их состав справится с загрязнениями любой сложности. Причины, по которым многие отдают предпочтение домашним методам, — резкий запах химии и сложный процесс смывания вещества.

При использовании любых средств необходимо помнить, что нельзя втирать его сразу во всю площадь ковра. Неизвестно, как материал отреагирует на состав, а потому важно сначала протестировать его на незаметной части.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что открылись новые подробности о влиянии соды на изжогу.

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