Единоразовая помощь: открылись новые подробности о влиянии соды на изжогу

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 63 0

Врач Чернышова: применение соды против изжоги усилит ее

Единоразовая помощь: открылись новые подробности о влиянии соды на изжогу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на то, что это вещество временно нейтрализует желудочную кислоту и может принести облегчение, частое его использование не является эффективным долгосрочным решением.

Регулярное употребление соды не избавит от изжоги, а участит ее возникновение. Об этом врач Надежда Чернышова рассказала aif.ru

Несмотря на то, что сода временно нейтрализует желудочную кислоту и может принести временное облегчение симптомов изжоги, частое ее использование не является эффективным долгосрочным решением. При систематическом приеме она может вызвать обратный эффект. Это связано с тем, что организм стремится компенсировать временное снижение кислоты, и в итоге выделяет ее с большей силой.

Очень важно не просто ликвидировать симптомы, но и найти первопричину изжоги. Стоит обратиться к гастроэнтерологу. Он назначит ряд исследований и на их основании сможет подобрать верное лечение.

«Изжога может быть связана с воспалительными заболеваниями, какими как гастрит или дуоденит, или даже с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки», — рассказала специалист.

Кроме того, сода может вызывать дисбаланс электролитов и некоторые другие побочные эффекты при чрезмерном употреблении, такие как повышенное давление. 

Чернышова также поделилась, что изжогу может провоцировать употребление ряда продуктов. В их число вошли: черный хлеб, кофе, кислые фрукты, лук и чеснок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ни в коем случае нельзя делать при боли в животе.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству
16:11
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
15:59
«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день
15:50
В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин
15:41
Тайная сделка: на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие
15:36
Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп