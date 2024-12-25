АНО «Евразия» провела новогодние праздники для многодетных семей

АНО «Евразия» организовала новогодние праздники для новогодних семей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Маленькие гости со всей России и территории постсоветского пространства посетили столицу.
Новогодние праздники для многодетных семей России и стран постсоветского пространства были организованы автономной некоммерческой организацией (АНО) «Евразия». Три тысячи человек были приглашены в Москву.
Среди гостей столицы были жители разных регионов страны, в том числе Курской и Белгородской областей. Дети и их родители из Санкт-Петербурга, Крыма, Сочи, Московской области и Кыргызстана смогли посетить праздник в столь непростое время.
Член попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор рассказал, что цель организации — укрепление традиционных ценностей в обществе. Новый год — волшебное время для каждого ребенка, день, когда ему хочется подарить улыбку. Именно это и стремились сделать — осчастливить детей и их родителей.
«Мы хотим, чтобы дети просто улыбались», — отметил Илан Шор.
Меценат также поделился своими переживаниями по поводу того, что его родина — Республика Молдова — пребывает в оккупации западных режимов, которые пытаются разрушить институт традиционных ценностей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многодетность станет популярной в России.
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