Маленькие гости со всей России и территории постсоветского пространства посетили столицу.

Новогодние праздники для многодетных семей России и стран постсоветского пространства были организованы автономной некоммерческой организацией (АНО) «Евразия». Три тысячи человек были приглашены в Москву.

Среди гостей столицы были жители разных регионов страны, в том числе Курской и Белгородской областей. Дети и их родители из Санкт-Петербурга, Крыма, Сочи, Московской области и Кыргызстана смогли посетить праздник в столь непростое время.

Член попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор рассказал, что цель организации — укрепление традиционных ценностей в обществе. Новый год — волшебное время для каждого ребенка, день, когда ему хочется подарить улыбку. Именно это и стремились сделать — осчастливить детей и их родителей.

«Мы хотим, чтобы дети просто улыбались», — отметил Илан Шор.

Меценат также поделился своими переживаниями по поводу того, что его родина — Республика Молдова — пребывает в оккупации западных режимов, которые пытаются разрушить институт традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многодетность станет популярной в России.