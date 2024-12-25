АНО «Евразия» провела новогодние праздники для многодетных семей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

АНО «Евразия» организовала новогодние праздники для новогодних семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Маленькие гости со всей России и территории постсоветского пространства посетили столицу.

Новогодние праздники для многодетных семей России и стран постсоветского пространства были организованы автономной некоммерческой организацией (АНО) «Евразия». Три тысячи человек были приглашены в Москву.

Среди гостей столицы были жители разных регионов страны, в том числе Курской и Белгородской областей. Дети и их родители из Санкт-Петербурга, Крыма, Сочи, Московской области и Кыргызстана смогли посетить праздник в столь непростое время.

Член попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор рассказал, что цель организации — укрепление традиционных ценностей в обществе. Новый год — волшебное время для каждого ребенка, день, когда ему хочется подарить улыбку. Именно это и стремились сделать — осчастливить детей и их родителей.

«Мы хотим, чтобы дети просто улыбались», — отметил Илан Шор.

Меценат также поделился своими переживаниями по поводу того, что его родина — Республика Молдова — пребывает в оккупации западных режимов, которые пытаются разрушить институт традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многодетность станет популярной в России.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.61
-0.26 103.94
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
Экспедиция МЧС «Безопасная Арктика» стартовала из Мурманска
21:13
Научный подход: почему больше не стоит чистить ковер снегом
20:54
Патрушев: россияне стали чаще посещать национальные парки
20:32
«У президента хороший вкус»: директор Эрмитажа провел Путину экскурсию по музею
20:16
Отдыхать тоже надо уметь: как эффективно расслабиться в новогодние праздники
20:00
АНО «Евразия» провела новогодние праздники для многодетных семей

Сейчас читают

«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Слагая былину: звезды на красной дорожке «Финист. Первый богатырь»
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год