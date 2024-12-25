Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане

Семь граждан России погибли в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Из Российской Федерации (на борту – Прим.ред) было 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», — сказал он на брифинге.

Десять россиян, включая одного ребенка, пострадали, они находятся в больницах города.

На месте происшествия находятся 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Кузнецов.

В Минтрансе также сообщили, что на месте крушения воздушного судна обнаружили черный ящик. В ведомстве добавили, что он пригоден для расшифровки.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Казахстана приехал в больницу к пострадавшим в Актау.