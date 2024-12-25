Вице-премьер Казахстана приехал в больницу к пострадавшим в Актау

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Вице-премьер Казахстана Бозумбаев приехал в больницу к пострадавшим в Актау

Фото, видео: 5-tv.ru

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После крушения самолета было госпитализировано 29 человек.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев навестил раненых в Актау пассажиров. В результате трагедии было госпитализировано 29 человек.

В ходе визита Бозумбаев поинтересовался самочувствием раненых и гарантировал, что все необходимые медикаменты буду доставлены в кратчайшие сроки. Известно, что из 69 пассажиров выжили 32. Большая часть тех, кому удалось спастись, сидели в хвостовой части самолета — она оказалась наименее поврежденной, хоть удар о землю и привел к тому, что ее оторвало от борта. 

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при авиакатастрофе в Актау выросло до 38.

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