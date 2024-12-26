«Хочется отдать дань»: Билан стал задумываться об отказе от псевдонима

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 201 0

Певец Билан сообщил о планах вернуть себе настоящее имя Виктор

«Пора отдать дань»: Билан готовится к переменам в жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Означает ли это завершение музыкальной карьеры?

Российский певец Дима Билан стал задумываться об отказе от псевдонима и возвращении к своему настоящему имени. Об этом пишет Газета.ру.

Имя исполнителя при рождении — Виктор Николаевич Белан.

«Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял этой части жизни внимания. <…> А сейчас хочется каким-то образом отдавать дань своему родному имени», — поделился артист на YouTube-шоу «Без масок».

В семье, поделился артист, его до сих пор зовут Виктор. Если кто-то назовет его настоящим именем не из родных, он не отреагирует. Такая роскошь доступна только его близким.

Также Билан отмечает, что смена обращения была намеренной. Певец считает, что имя Виктор просто не подходит для яркой жизни в шоу-бизнесе.

Намек ли это на завершение карьеры и переход к более спокойному образу жизни, пока не ясно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дима Билан не отдыхал от работы несколько лет.

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