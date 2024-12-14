«У меня его не было»: Дима Билан не может позволить себе отпуск

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 63 0

Певец Дима Билан не отдыхал от работы несколько лет

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист надеется взять небольшую паузу в 2025 году.

Певец Дима Билан не был на отдыхе несколько лет. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Наш новый год».

Артист, еще много лет назад завоевавший сердца миллионов поклонников, до сих пор с головой погружен в творческую деятельность. За последние несколько лет его график был заполнен концертами, студийными записями и новыми проектами настолько, что свободного времени на обыкновенный релакс просто не нашлось.

Однако Билан уже строит планы на следующий год и мечтает о заслуженном отдыхе. Несомненно, любой творческой личности крайне важно находить возможность для уединения, восстановления и вдохновения, чтобы не выгорать и продолжать радовать фанатов.

«Я его переносил несколько раз. У меня его не было, наверное, уже года…», — начал рассказывать певец и впал в замешательство от того, что даже не помнит, когда последний раз мог позволить себе расслабиться.

Он также поделился, что недавно был в путешествии на Дальнем Востоке. За 11 дней артист совершил шесть перелетов. Во время поездки ему удалось посетить различные места, в числе которых полуостров Камчаткам и небезызвестный своими природными красотами Южно-Сахалинск. Билан наслаждался живописными пейзажами, местной кухней и общением с местными жителями. Эти насыщенные дни наполнили его духовной энергией и вдохновением, хоть и изрядно вымотали физически.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дима Билан раскрыл значение кольца на пальце.

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