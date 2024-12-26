В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова

В Петербурге следователи обнаружили тело пропавшего без вести в 2004 году журналиста «Фонтанки» Максима Максимова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад отставной полковник МВД Михаил Смирнов признался, что это он в 2004 году убил журналиста. Максимов занимался расследованиями о преступлениях госслужащих.

Смирнов показал место в лесополосе в Белоострове, где спрятал тело журналиста — недалеко от трассы «Скандинавия». Работы по поиску останков продолжались несколько суток.

«Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов», — отметили в СК.

Сам Смирнов на допросе рассказывал о том, что один из его сообщников предложил Максимову встретиться под надуманным предлогом. Когда журналист пришел, на него напали — Смирнов и трое подельников. Затем оглушили и повесили на шведской стенке. Тело, как выяснилось совсем недавно, увезли в лес на служебной машине.

«Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки <…> И у меня родилась мысль: убью!» — сказал экс-полицейский.

В 2019 году стало известно о добровольной отставке Смирнова после многолетней службы. В мае нынешнего года его задержали по обвинению в ряде тяжких преступлений, включая убийство Максимова и участие в деле 1998 года — покушения на жизнь директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полковник МВД признался в убийстве журналиста спустя 20 лет.