Дело о заражении 12 школьников туберкулезом в Приморье дошло до суда

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Когда женщина устраивалась работать на кухню, она знала, что больна.

Работница школьной кухни в Приморье заразила туберкулезом 12 детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Предприниматель и работница школьной столовой, которых обвиняют в нарушении санитарных норм при организации питания в образовательном учреждении Дальнегорска, пойдут под суд. По информации местной прокуратуры, из-за несоблюдения мер безопасности работник кухни заразила туберкулезом 12 детей.

Согласно расследованию правоохранительных органов, с декабря 2022 по октябрь 2023 года индивидуальный предприниматель Кононенко Ю. А., нарушив законодательные нормы, нанял на кухонную позицию женщину без справки о прохождении медицинской комиссии. При этом, она знала, что больна туберкулезом и гепатитом.

В итоге халатное отношение привело к вспышке туберкулеза среди школьников. Диагноз подтвердился у 12 детей. Были задержаны сам Кононенко и работница его организации Надежда Стожарова.

Также в Дальнегорском районном суде рассматривается дело в отношении работников медицинского кабинета, где женщине выдали «липовый» документ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник умер во время урока в Бурятии. Следователи возбудили уголовное дело.

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Дело о заражении 12 школьников туберкулезом в Приморье дошло до суда

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