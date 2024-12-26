Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2 млн человек

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Гендиректор АСИ Чупшева: России не хватает около 1,5 млн рабочих

В России не хватает 1,5 миллиона рабочих

Фото: 5-tv.ru

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При этом уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме.

На сегодняшний день уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — всего 2,3%. Однако на рынке труда не хватает примерно 1,5 миллиона человек. Об этом рассказала «Известиям» директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, если ситуация не будет меняться, то к началу 2030 года кадровый дефицит достигнет двух миллионов сотрудников.

Чтобы преодолеть кадровый голод, необходимо расширять возможность переподготовки кадров под нынешние потребности. Также необходимо повышать производительность труда каждого сотрудника в отдельности.

«У правительства был отдельный нацпроект „Производительность труда“, с 2025 года он станет частью нацпроекта „Эффективная и конкурентная экономика“. В нем останется важная задача — повышение производительности труда во всех сферах экономической деятельности», — рассказывает Чупшева.

Также гендиректор АСИ предлагает обратить внимание на мигрантов. Сколько и каких рабочих из-за границы стоит привлечь для покрытия образовавшегося дефицита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эффективно расслабиться в новогодние праздники. Главное правило — никакой работы.

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