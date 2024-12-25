Отдыхать тоже надо уметь: как эффективно расслабиться в новогодние праздники

Главное правило — никакой работы!

Многие люди после новогодних выходных чувствуют себя уставшими, так как на самом деле не умеют правильно отдыхать. Об этом изданию aif.ru рассказал доктор психологических наук, профессор, семейный психолог Илья Слободчиков.

По словам специалиста, нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы длительный отдых действительно стал таковым. В первую очередь, не стоит тащить на праздничные каникулы работу или пытаться переделать все незавершенные дела дома. Это приведет только к хронической усталости, а польза будет минимальной.

Также необходимо переключить свои мысли с рабочего настроя на то, что давно хотелось сделать, но не было времени или возможности. Важно уметь разделять личное и рабочее. Не стоит в период отдыха общаться с начальством или с коллегами, какие бы теплые отношения не были в коллективе.

Специалист советует окружить себя близкими людьми. Рядом в праздники должны быть те, с кем комфортно и уютно. Это позволяет эмоционально зарядиться и «поймать» то самое ощущение отдыха. Однако, если возникает желание побыть наедине с самим собой, то отказывать себе не стоит. Иногда перерыв в общении нужен даже между самыми близкими.

Длительные выходные — это не повод бросаться в крайности: объедаться, злоупотреблять алкоголем и много спать. Мало того, что это вредит здоровью, так и мозг от постоянного «ничегонеделания» впадает в апатию.

Кроме того, психолог напоминает о важности похвалы самому себе. Важно помнить, что отдых это — вполне заслуженный. Можно подвести итоги года, но именно положительные. Такой подход позволит расслабиться эмоционально, а позже легче включиться в рабочий ритм.

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