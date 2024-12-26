Забудьте о диетах: какой продукт поможет очистить организм после праздников

Сильные ограничения в этот период — далеко не лучший вариант.

После новогодних праздников овсяная каша поможет вывести токсины из организма. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Зумруд Омарова.

Она отметила, что низкокалорийные диеты в этот период — далеко не лучший вариант, так как организм после застолий находится в состоянии стресса.

«Более того, употребляя минимальное количество калорий, мы испытываем слабость и упадок сил, а это не то самочувствие, которое нам нужно при возврате к трудовым будням», — подчеркнула специалист.

Оптимальный вариант — переход к здоровому и умеренному питанию. А продуктом, который хорошо выводит шлаки и очищает организм, врач назвала овсяную кашу.

Омарова добавила, что не стоит отказываться от хлеба, в частности цельнозернового. Он даст организму ощущение сытости и полезную клетчатку.

«Нужно увеличить количество потребляемой воды — самой простой, без газа и сахара. Эффект будет большим, а вкус воды приятнее, если добавлять в нее немного лимона или мяты», — резюмировала врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что может привести к отравлению в новогодние праздники.