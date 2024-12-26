Забудьте о диетах: какой продукт поможет очистить организм после праздников

Овсяная каша очистит организм от шлаков после застолий
Фото: www.globallookpress.com/digifoodstock.com
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Сильные ограничения в этот период — далеко не лучший вариант.
После новогодних праздников овсяная каша поможет вывести токсины из организма. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Зумруд Омарова.
Она отметила, что низкокалорийные диеты в этот период — далеко не лучший вариант, так как организм после застолий находится в состоянии стресса.
«Более того, употребляя минимальное количество калорий, мы испытываем слабость и упадок сил, а это не то самочувствие, которое нам нужно при возврате к трудовым будням», — подчеркнула специалист.
Оптимальный вариант — переход к здоровому и умеренному питанию. А продуктом, который хорошо выводит шлаки и очищает организм, врач назвала овсяную кашу.
Омарова добавила, что не стоит отказываться от хлеба, в частности цельнозернового. Он даст организму ощущение сытости и полезную клетчатку.
«Нужно увеличить количество потребляемой воды — самой простой, без газа и сахара. Эффект будет большим, а вкус воды приятнее, если добавлять в нее немного лимона или мяты», — резюмировала врач.
Ранее 5-tv.ru писал, что может привести к отравлению в новогодние праздники.
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