На каждом столе: что может привести к отравлению в новогодние праздники

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Причиной отравления в новогодние праздники часто являются вчерашние салаты

Печенька не виновата: что может привести к отравлению в новогодние праздники

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Во время и после застолья не стоит забывать о санитарных нормах и правилах хранения продуктов.

Причиной отравления в новогодние праздники чаще всего являются скоропортящиеся продукты, например, заправленные салаты и рыба. Об этом агентству URA.RU рассказала заведующая отделением профилактики тюменской городской поликлиники № 3 Елена Захарова.

По словам врача, все дело в том, что нарушаются элементарные санитарные нормы хранения продуктов и термической обработки пищи.

«Заправленные салаты рекомендуется хранить не более 24 часов в холодильнике. Чем больше по времени, тем выше риск размножения бактерий, особенно если они содержат скоропортящиеся продукты — мясо, рыбу и морепродукты или молочные изделия, яйца», — предупредила эксперт.

Специалист рекомендовала заправлять салаты прямо перед подачей на стол. Вне холодильника не хранить готовые блюда больше двух часов. А при заказе роллов нужно рассчитывать на один прием пищи, а не оставлять их в холодильнике.

Кроме того, медик просила не забывать о том, что алкоголь тоже не редко приводит к отравлениям. Употреблять его стоит умеренно. А людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени лучше вообще отказаться от спиртного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сохранить здоровье в новогодние праздники.

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