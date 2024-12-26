«Уникальные модели»: Чернышенко заявил о лидерстве РФ в создании технологий ИИ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Чернышенко заявил о лидерстве России в создании технологий ИИ

«Уникальные модели»: Чернышенко заявил о лидерстве РФ в создании технологий ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия создает уникальные нейропроцессоры, подчеркнул вице-премьер.

Россия — один из лидеров по разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».

«Россия является одним из лидеров мировых в создании технологий искусственного интеллекта. У нас очень мощная математика, у нас свои уникальные модели, мы делаем свои уникальные нейропроцессоры», — сказал он.

Данные модели и оборудование работают по своем особым принципам. Как подчеркнул Чернышенко, они должны обеспечить России технологическое лидерство и суверенитет во всех смыслах этих слов.

До этого президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект ресурсом достижения национальных целей развития. Он также заявил, что РФ должна стать мировым лидеров не только в развитии ИИ, но и по масштабам его применения. Такую задачу поставил Путин, отметив, что уже есть значительные результаты, например проект по поиску преступников с помощью нейросети.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава АСИ Светлана Чупшева назвала приоритетные направления для технологического развития. Искусственный интеллект и биомеханика занимают лидирующие позиции, подчеркнула она.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.61
-0.26 103.94
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
«Нравится быть подкаблучником»: актер Михаил Боярский о своих слабых сторонах
15:46
Испытание жаром: можно ли детям ходить в баню
15:39
VK подготовила активности для пользователей к Новому году
15:37
«Уникальные модели»: Чернышенко заявил о лидерстве РФ в создании технологий ИИ
15:28
Александр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС успел наколоть дров
15:14
Рассол не спасет: почему народные средства от похмелья только усугубят состояние

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год