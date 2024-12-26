Глава АСИ назвала приоритетные направления технологического развития России

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Глава АСИ Чупшева назвала приоритетные направления для технологического развития

Глава АСИ назвала приоритетные направления технологического развития России

Фото: 5-tv.ru

Искусственный интеллект и биомеханика занимают лидирующие позиции.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила «Известиям», какие направления технологического развития получат особую поддержку в грядущем году.

Особый упор сделают на проекты по совершенствованию: искусственного интеллекта, биотехнологий, новой промышленности и энергетики. Также появился особый спрос на беспилотные авиационные системы. Поэтому необходимо создать среду, где смогут объединяться люди, заинтересованные в развитии данного направления роботизации.

Поддержку получат и направления, которые занимаются улучшением обыденной жизни людей. Речь идет о медицинских аппаратах для диагностики и обследования пациентов, основанных на ИИ.

Также не стоит забывать про важность технических средств реабилитации, которые заменяют или помогают восстанавливать утраченные функции организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва остается центром высокотехнологичной промышленности России. В столице активно реорганизуют и перепрофилируют промышленные территории, а также создано множество рабочих мест районной доступности: не только в центре города, но и за его пределами.

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Глава АСИ назвала приоритетные направления технологического развития России

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