Народный фронт передал школьнику с Кубани флаг РФ и сладости от Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Мальчик — настоящий патриот, он очень любит Родину и переживает за участников СВО.

Фото, видео: Народный фронт/5-tv.ru

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Волонтеры из Народного фронта передали десятилетнему Коле Сумкину из деревни Кузнецово Красноярского края подарки от президента РФ Владимира Путина. Школьник обратился к лидеру страны во время «Итогов 2024 года».

«Владимир Владимирович, вы самый умный, сильный, великий и добрый! Я тоже стараюсь хорошо учиться, чтобы вырасти хорошим человеком. А еще я помогаю маме чистить снег. Очень прошу вас, подарите мне флаг России. Если можно, сладкий подарок мне и брату. С уважением. Большое спасибо!» — говорилось в письме Коли.

В результате с подарками приехали в деревню Кузнецово волонтеры. Дополнительным презентом стали шевроны с надписью «Все для Победы» для Коли и его младшего брата. Выяснилось, что мальчик — настоящий патриот, он любит Родину. Коля очень переживает за российских бойцов, участвующих в спецоперации.

Коля поблагодарил Путина и Народный фронт за подарки, а бойцам СВО пожелал военным скорейшего возвращения домой невредимыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин исполнил мечту семиклассницы из Подмосковья в рамках новогодней акции «Елка желаний». Во время визита семьи в столицу президент поговорил с школьницей по телефону.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

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