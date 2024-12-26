«По блату ничего не будет»: Пьеха рассказал о будущем своего сына

Наследник певца учится в школе на одни пятерки.

Певец Стас Пьеха признался, что если его сын Петр решит строить музыкальную карьеру, то мальчику придется очень постараться, ведь блата у него в это сфере не будет. Об этом артист заявил в интервью изданию Газета.ру.

По словам знаменитости, если его наследник решит связать свою жизнь со сценой, Стас будет только рад, но продвигать родственника не станет.

«Вот если он займется музыкой, я, естественно, буду рад. Только главное, чтобы он чем-то интересовался и делал в этой жизни что-то не деструктивное, конечно. А я буду поддерживать его, но по блату ничего не будет. У меня блата не было — у него тоже не будет», — уверяет Пьеха.

Десятилетний Петр пока не выступал с отцом, но на сцену уже выходил и, как говорит Стас, ему понравилось. Сейчас наследник Пьехи учится в школе на одни пятерки, рисует и занимается плаванием. Артист признается, что хотел бы записать сына на борьбу, но, если у него не будет к этому предрасположенности, то настаивать не станет.

Сын Пьехи родился 22 марта 2014 года в браке певца с моделью Наталией Горчаковой. Через пару лет они развелись. Мальчик остался жить с мамой — в Петербурге. Стас переехал в Москву. Однако бывшие супруги сохранили хорошие отношения, поэтому Пьеха принимает непосредственное участие в воспитании мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Пьеха рассказал про свои требования к девушкам.