Зимняя химия: как защитить обувь от реагентов

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 5 0

Соль реагентов негативно влияет на состояние обуви из кожи

Россиянам дали советы, как заботиться о сохранении обуви этой зимой

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Придерживайтесь простых правил, чтобы сохранить любимую вещь.

Различные реагенты могут испортить зимнюю обувь. Как ее сохранить, рассказала в беседе с Газета.ру предприниматель и руководитель бренда женской одежды Христина Судник.

Специалист посоветовала сначала протереть обувь влажной или сухой тканью, а после нанести обувной крем. Его остатки лучше потом можно удалить щеткой.

«На последнем этапе отполируйте обувь сухой мягкой тканью», — уверяет Судник.

Что касается обуви из замши, ей требуется постоянный уход. В этом случае стоит приобрести специальную щетку и крем для замши.

Многие предпочитают носить сапоги-дутики, будучи уверенными, что их легко очищать. Однако эксперт развеяла этот миф. На самом деле на такой обуви чаще всего образуется пленка грязи и ее регулярно нужно протирать.

«Неправильная сушка может привести к порче покрытия ботинок, расхождению швов на кроссовках и так далее. Для уменьшения времени сушки можно внутрь вложить газету или другую бумагу, которая впитает влагу», — рассказала эксперт.

Судник рекомендует также дезинфицировать обувь изнутри и между сезонами хранить ее в темном месте.

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