«Упражнение, знакомое каждому с детства»: как снять усталость с ног

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 60 0

Остеопат Симкин: снять усталость с ног помогут два расслабляющих упражнения

Врач рассказал, как снять усталость с ног

Фото: 5-tv.ru

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Неправильно подобранная обувь также влияет на состояние стоп.

Снять усталость с ног после долгой прогулки помогут два расслабляющих упражнения для стопы и области голеностопного сустава. Об этом рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с изданием Газета.ру.

«Самый простой вариант „разгрузить“ стопы и область голеностопного сустава — выполнить обычные вращения стопой из положения стоя. Упражнение стандартное и знакомое каждому с детства. Движения не должны быть слишком резкими, и при этом обязательно нужно сделать повороты в обе стороны — примерно по десять „кругов“ на каждую», — рассказал врач.

Для «разгрузки» голеностопа необходимо оттягивать носки. А расслабить икроножные мышцы на задней поверхности лучше всего потянуть носки на себя. Оптимальная продолжительность каждого упражнения: от 30 секунд до минуты.

Эксперт рекомендует, если одна нога устает или болит больше, чем другая, то это повод обратиться к специалисту. Предотвратить проблему поможет удобная обувь из дышащих материалов с функцией защиты от влаги.

Для этих целей не подходят угги или другие модели на плоской подошве. Они не дают стопе должной поддержки и амортизации. В связи с чем увеличивается нагрузка на суставы и позвоночник. Врач-остеопат также предупреждает, что неправильная обувь повышает риск плоскостопия.

Кроме того, при ходьбе важно держать спину ровно, и не наклонять туловище вперед, чтобы в ногах не копилась усталость. Живот должен быть подтянутым.

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