«Я принял роды в маршрутке»: Филипп Киркоров сделал неожиданное признание

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

Филипп Киркоров принимал роды в маршрутке и ребенка назвали в его честь

«Я принял роды в маршрутке»: новорожденную девочку назвали в честь Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новорожденную девочку назвали в честь артиста.

Народный артист России Филипп Киркоров принял роды у незнакомки в общественном транспорте. Об том он рассказал в интервью Лауре Джугелии для ее канала на YouTube.

Киркоров заверил журналиста, что освоил множество профессий, в том числе акушера-гинеколога. После этого он поведал занимательную историю о том, как же так вышло.

Оказалось, что артисту в юности довелось принимать самостоятельно роды в маршрутке у неизвестной дамы. Было это, по словам Киркорова, лет 35-40 назад.

В тот день на свет появилась девочка, вспоминает артист. Малышку нзвали в его честь.

«Девочке, наверное, сейчас уже лет 40. Филиппина Владимировна, даже помню отчество. Папу звали Владимир, мама Мария, по-моему, или Марина. А вот фамилию, к сожалению, не помню. Но не Киркорова точно!» — говорит 57-летний артист.

Киркоров воспитывает двоих детей: 12-летнюю дочь по имени Алла-Виктория и 11-летнего сына Мартина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь и сын Киркорова сбежали из элитной школы Дубая.

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