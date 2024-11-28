«Мои дети любят свою страну»: дочь и сын Киркорова сбежали из элитной школы Дубая
Киркоров вернул детей из Дубая в Россию и платит за школу два миллиона в год
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Наследники артиста не смогли освоиться за границей.
Народный артист России Филипп Киркоров вернул своих детей из Арабских Эмиратов в Россию и отдал их учиться в элитную школу. Об этом пишет KP.RU.
В прошлом году певец увез своих 12-летних наследников учиться в дубайскую школу-пансион Swiss International Scientific School. Известно, что годовая стоимость обучения достигает 64 тысяч долларов за одного ребенка (почти шесть с половиной миллиона рублей — Прим. ред.).
Такое решение Киркоров принял из-за травли, которой Мартин и Алла-Виктория подверглись в российской школе. В какой-то момент одноклассники детей были в курсе многих личных подробностей жизни их знаменитого отца.
Например, после информации о пластических операциях у хирурга Хайдарова дети стали подходить к Киркорову и спрашивать, правда ли, что кто-то трогал его за задницу.
«Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной?» — спрашивали Алла-Виктория и Мартин.
«Деточка, ну это хайп, шоу-бизнес», — объяснялся артист в ответ.
«Как с этим жить, она же взяла тебя за попу… Меня хейтят в школе», — отвечала расстроенная девочка отцу.
Потом произошла скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, после которой артист еще долго оправдывался. Это стало последней каплей для Киркорова, и он увез детей в Дубай.
Однако дети так и не смогли освоиться на чужбине. Оказалось, что Алла-Виктория и Мартин очень скучали по Родине.
«Мои дети очень любят свою страну. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг. Они растут настоящими патриотами», — рассказывал Киркоров.
Теперь дети вернулись домой и ходят в российскую школу. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» пока что не раскрывает названия учебного заведения, так как переживает за наследников. Известно лишь, что обучение в год стоит миллион рублей на одного учащегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский* лишил госнаград Киркорова и Баскова. «Под руку» украинского правительства также попали композитор Игорь Крутой и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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