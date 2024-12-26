На месте крушения самолета в Актау найдены два бортовых самописца

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Борт авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря.

На месте крушения самолета в Актау найдены два бортовых самописца

Фото: Azamat Sarsenbayev/ТАСС

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На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) возле города Актау в Казахстане обнаружены оба «черных ящика». Об этом сообщил транспортный прокурор Магнистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев на брифинге правительственной комиссии по расследованию причин ЧП.

«Осмотр места происшествия, которое составляет около четырех тысяч квадратных метров, почти завершен. На месте найдены два бортовых самописца», — говорит он.

Он также заявил, что власти охраняют всю территорию катастрофы, а также предметы и вещественные доказательства. Уже закончен допрос потерпевших, работников наземных служб. Личности очевидцев катастрофы устанавливаются.

Специалисты из Казахстана тесно сотрудничают с российскими и азербайджанскими коллегами.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять россиян доставили в медучреждения Москвы после крушения борта в Актау.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

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