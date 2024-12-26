Девять россиян доставили в медучреждения Москвы после крушения борта в Актау

Спецборт МЧС России доставил на лечение в столицу россиян, выживших при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний». Всего девять человек, среди которых один ребенок.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, состояние эвакуируемых пассажиров тяжелое, но они транспортабельны. Корреспондент «Известий» Иван Литомин пообщался с теми, кто пережил страшные моменты.

Провожать их вышла едва ли не вся областная больница Актау. Эти люди отмечают второй день рождения — они выжили после падения самолета. Даже когда на счету каждая секунда, остановиться и немного поговорить с нашей съемочной группой для них очень важно. Увайс Эдиев мало что помнит. После удара самолета о землю, сразу потерял сознание. Но пострадал не сильно. Повезло.

«Я без сознания был в этот момент», — отвечает на вопрос было ли страшно выживший пассажир Увайс Эдиев.

Спецборт МЧС прибыл за российскими гражданами в Актау поздно вечером. Местные врачи тут же обеспечили российским специалистам доступ в реанимацию, помогли подготовить пациентов.

«Фактически коллеги отработали на пять из пяти. Максимальный доступ к пациентам, совместная работа — всю ночь стабилизировали пациентов. Сейчас готовы их забрать в Москву», — отмечает директор Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центр имени Н. И. Пирогова Алексей Осипов.

Восемь человек прямо сейчас перевозят из областной больницы, 11-летнюю девочку — из детской. Практически за каждым пациентом закреплен отдельный специалист. У всех пострадавших разное состояние.

Пациентов будут перевозить в Москву даже в тяжелом состоянии. Наши специалисты их стабилизировали и подготовили к полету. Прямо сейчас их отправляют спецбортом МЧС.

Больше всех повезло Субхонкулу Рахимову. Он почти не пострадал. Сам выбирался из-под обломков. Теперь сам же, без помощи медиков, садится в машину скорой помощи. Находит в себе силы на небольшое интервью. Говорит, в последние секунды перед падением уже не верил, что для него все обойдется.

«Выжить вообще не надеялся», — делится выживший пассажир.

В салоне Эмбраера Рахимов снимал прощальное видео для родственников. Как только понял, что борт падает — записал кадры. А еще снял видео уже после крушения. Когда родственники увидели эти кадры — были в шоке.

«Они все в шоке. Они видят ролики, когда он падет — я вчера только на телефоне был», — отмечает Рахимов.

Из 67 человек, находившихся на борту Эмбраера, выжили 29. Из 16 граждан России — только девять. Расследованием причин авиакатастрофы в Актау будут совместно заниматься специалисты России, Азербайджана и Казахстана. Уже известно, что бортовые самописцы найти на месте крушения удалось, а значит первые данные о том, что произошло с пассажирским рейсом Баку—Грозный в небе над Каспийским морем специалисты могут узнать уже в ближайшее время.