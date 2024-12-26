Путин: Россия всегда выступала за поставки газа в Европу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Москва не отказывается сотрудничать по данному вопросу с Украиной.

Путин: Россия всегда выступала за поставки газа в Европу

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

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Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики. Об этом президент России Владимир Путин заявил после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера», — подчеркнул он в разговоре с журналистами.

По словам Путина, Россия готова осуществлять поставку газа через Польшу, однако страна закрыла действующий маршрут по газопроводу Ямал — Европа. Он отметил, что Польша может все возобновить одним нажатием кнопки.

Москва также открыта для поставок газа через Украину на основании соглашения с любым контрагентом, однако Киев своим арбитражным иском блокирует данную перспективу, сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что невозможно подготовить новый транзитный контракт за несколько дней до Нового года.

Отказ Украины от транзита газа из РФ

В марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о намерении киевской власти не продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года.

Еще в июле украинский режим остановил транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны или почти 60 миллионов баррелей нефти и 8,5 миллиарда кубометров газа.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

В конце августа киевский режим объявил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз. Незалежная призвала европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину. Однако киевские власти, похоже, не настроены на продление контракта, так как мощности не зарезервированы.

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