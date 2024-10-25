Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Но, судя по всему, киевские власти не настроены на продление контракта в 2025 году.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Россия не отказывается от транзита газа через Украину в 2025 году. Однако киевские власти, похоже, не настроены на продление контракта, так как мощности не зарезервированы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Два маршрута через территорию Украины. Один из них — это ГИС „Сохрановка“. Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», — уточнил президент.

Российский лидер отметил, что киевские власти не предпринимают никаких действий для продления контракта. В частности, Украина не резервирует инфраструктурные мощности.

Путин подчеркнул, что поставки российского газа в Европу будут продолжены в 2025 году только после заключения нового контракта. Он также добавил, что отказываться от поставок газа европейским потребителям, отметив, что газ может поступать разными путями.

Отказ Украины от транзита газа из РФ

В марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о намерении киевской власти не продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года.

Еще в июле украинский режим остановил транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны или почти 60 миллионов баррелей нефти и 8,5 миллиарда кубометров газа.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

В конце августа киевский режим объявил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз. Незалежная призвала европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается стабильной.

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