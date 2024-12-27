Экс-премьер Индии Манмохан Сингх скончался в реанимации

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Умер экс-премьер Индии Манмохан Сингх

умер экс-премьер индии

Фото: Reuters/POOL New

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Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь политика не удалось.

В возрасте 93-х лет скончался бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх. Об этом сообщил Всеиндийский институт медицинских наук.

Внезапный обморок политика стал причиной госпитализации в отдел неотложной медицинской помощи. Премьер-министра доставили в Нью-Дели, где врачи изо всех сил старались спасти его жизнь. К сожалению, сделать этого не удалось.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине бывшего премьер-министра Индии, доктора Манмохана Сингха, в возрасте 92 лет. Он проходил лечение по поводу возрастных заболеваний, и 26 декабря 2024 года у него дома произошла внезапная потеря сознания. Реанимационные мероприятия были начаты немедленно», — рассказала пресс-служба Всеиндийского института.

Манмохан Сингх — очень почитаемый в Индии человек.  На посту премьера Индии он пробыл десять лет. В истории государства Сингх стал первым сикхским политиком, которого переизбрали по завершении пятилетнего срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам.

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