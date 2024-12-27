Ученые предупредили о проблемах с почками у переболевших COVID-19

Вирус вызывает значительное снижение клубочковой фильтрации.

Функции почек угасают на 47% быстрее после перенесенного COVID-19. Соответствующие данные опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи из Каролинского института пришли к подобному выводу после результатов на проекте SCREAM, изучающего здоровье почек почти у полутора миллиона жителей Стокгольма. Анализ здоровья участников показал, что коронавирус вызывает значительное снижение клубочковой фильтрации (КФ). Он является важным показателем работы почек, который продолжается еще как минимум два года после выздоровления.

Вирус действует на почки сильнее, чем другие легочные инфекции. Кроме того, COVID-19 увеличивает риск снижения фильтрующей способности почек на 20%, что выражается в падении КФ на 25%. Этот риск высокий — до 42% — у госпитализированных пациентов с тяжелыми формами заболевания. Исследователи подчеркивают необходимость регулярных обследований у всех пациентов, переболевших COVID-19.

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