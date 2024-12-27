«Море, пляж, гитара. Мы напились до чертиков»: Natan о поцелуе с Бьянкой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Рэпер Natan обвинил в поцелуе с Бьянкой атмосферу и алкоголь

Натан про поцелуй с Бьянкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица утверждает, что все это было пиар-ходом.

Рэпер Natan обвинил в поцелуе с певицей Бьянкой атмосферу и алкоголь. Об этом музыкант рассказал в интервью на радио.

По словам знаменитости, найти логическое объяснение своему поступку он не может. Женатый рэпер списывает все на инстинкты. А также уверяет, что кроме этого поцелуя, произошедшего под влиянием момента, у него с Бьянкой ничего не было.

«Это было просто желание. Мы просто набухались. Карибское море, пляж. И я, считай, без двух секунд разведенный человек, разбитый в своей депрессии, в офигительной обстановке. И здесь девушка. Мы пели полночи под гитару, напились до чертиков, и вот произошло то, что произошло», — объясняет Natan.

Утверждение певицы о том, что все это было запланировано ради пиара проекта «Звезды в джунглях», исполнитель отрицает. Рэпер также упомянул, что музыканты готовили совместный трек. Однако Natan не одобрил аранжировку и предложил ее переделать. Он предполагает, что из-за этого Бьянка могла обидеться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Natan раскрыл истинные чувства к Лерчек.

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