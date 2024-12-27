«Путь в космос»: Маск рассказал, при каком условии спасется человечество

Миллиардер считает, что Земля станет непригодной для жизни через 500 миллионов лет.

Человечество может исчезнуть через 500 миллионов лет. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

По мнению миллиардера, Земля станет непригодной для жизни. Виной тому будет Солнце. Уже сейчас темпы его расширения настораживают. В какой-то момент, как ранее уже отмечал Маск, светило выбросит настолько огромное количество энергии, что океаны просто-напросто начнут кипеть, уничтожив все живое.

Однако предприниматель убежден, что у человечества есть все шансы выжить, но путь один — в космос. Необходимо освоить межзвездные перелеты.

«Стать космической цивилизацией или исчезнуть», — писал Маск в своем блоге.

К слову миллиардер старается приложить все усилия для осуществления своей идеи. Так, через пару лет Маск планирует открыть «трансферное окно Земля–Марс». Первые беспилотные полеты Starship на Красную планету запланированы на 2026 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что для колонизации Марса, по мнению Илона Маска, потребуется 20 лет и около миллиона человек.