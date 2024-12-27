В Южной Корее объявили импичмент и. о. президента Хан Док Су

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 40 0

За его отстранение проголосовали 192 депутата.

+ Исполняющего обязанности президента Южной Кореи настиг импичмент

Фото: Choi Jae-koo/ТАСС

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Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Об этом сообщили в агентстве Yonhap.

Импичмент против исполняющего обязанности провели впервые за всю историю Южной Кореи. Демократическая партия республики в качестве причин такого решения назвала соучастие Хан Док Су в попытке Сок Еля, экс-президента, ввести военное положение, а также отказ способствовать расследованию в отношении бывшего главы.

«Национальное собрание в пятницу проголосовало за импичмент и. о. президента Хан Док Су, меньше чем через две недели после того, как он принял полномочия у президента Юн Сок Еля, который подвергся импичменту за неудачную попытку ввести военное положение», — отмечают в Yonhap.

Новым исполняющим обязанности стал министр финансов и вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок. Но впереди еще Конституционный суд. Именно он вынесет окончательный вердикт об импичменте Хан Док Су. Стоит отметить, что «за» проголосовали все 192 депутата из 300-местного парламента, кто принял участие в процедуре — а это больше, чем требовалось (150).

Хак Док Су заявил, что решение будет уважать. Однако намерен ждать окончательного вердикта. Конституционный суд примет решение в течение 180 дней, в том числе и о назначении на должность Чхве Сан Мок.

 

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