Два слова: британец рассказал, как смог дожить до 110 лет

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 139 0

110-летний мужчина из Великобритании объяснил свое долголетие собачьей едой

Старейший мужчина Великобритании объяснил свое долголетие нечеловеческой едой

Фото: www.globallookpress.com/Peter Kneffel

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Мужчина уверен, что это и есть секрет его долголетия.

Старейший мужчина в Великобритании считает, что секрет его долгой жизни — собачий корм. Об этом пишет Daily Mail.

Британец Дональд Роуз на днях отпраздновал 110-й день рождения в доме престарелых.

На вопросы журналистов о том, как ему удалось прожить столько лет, он ответил, что в годы Второй мировой войны он «замариновал» свои внутренние органы.

Дело в том, что в непростые времена ему приходилось пить морскую воду и питаться кормом для собак. По его словам, именно такой рацион мог оказать благотворное влияние на его пищеварение и сказаться на его долголетии.

Дональд Роуз родился в 1914 году и участвовал в боевых действиях. Он получил несколько медалей, в том числе орден Почетного легиона — высшую награду Франции. Сам долгожитель не считает себя героем, так как сделал то, что должен был.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын сделал необычный подарок 100-летней бабушке.

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