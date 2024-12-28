Два слова: британец рассказал, как смог дожить до 110 лет

Мужчина уверен, что это и есть секрет его долголетия.

Старейший мужчина в Великобритании считает, что секрет его долгой жизни — собачий корм. Об этом пишет Daily Mail.

Британец Дональд Роуз на днях отпраздновал 110-й день рождения в доме престарелых.

На вопросы журналистов о том, как ему удалось прожить столько лет, он ответил, что в годы Второй мировой войны он «замариновал» свои внутренние органы.

Дело в том, что в непростые времена ему приходилось пить морскую воду и питаться кормом для собак. По его словам, именно такой рацион мог оказать благотворное влияние на его пищеварение и сказаться на его долголетии.

Дональд Роуз родился в 1914 году и участвовал в боевых действиях. Он получил несколько медалей, в том числе орден Почетного легиона — высшую награду Франции. Сам долгожитель не считает себя героем, так как сделал то, что должен был.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын сделал необычный подарок 100-летней бабушке.