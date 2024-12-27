Ким Чен Ын сделал необычный подарок 100-летней бабушке

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 74 0

Местная долгожительница получила самый практичный презент.

Ким Чен Ын сделал необычный подарок 100-летней бабушке

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Женщина-долгожитель из КНДР была удостоена уникального презента лично главой государства Ким Чен Ыном, как передает официальный информационный орган страны — ЦТАК. Ей исполнилось 100 лет.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын послал бабушке О Гым Сун, проживающей в селе Чхоин уезда Кымья провинции Южный Хамген, стол по случаю 100-летия со дня ее рождения», — говорится в сообщении.

Сообщается: члены парткома вместе с земляками сердечно по поздравили даму в торжественной обстановке.

В начале декабря Россия возобновила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР. Его приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что теперь поезда будут курсировать ежедневно по местному времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Южной Корее обвинили КНДР в борьбе с музыкой BTS. Сеул транслировал композиции этой группы на границе в рамках «психологической войны». По мнению министра, трансляция музыки BTS через громкоговорители на границе с КНДР показала свою крайнюю эффективность в плане «психологической войны» с соседом.

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Ким Чен Ын сделал необычный подарок 100-летней бабушке

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