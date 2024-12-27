Богат витаминами и минералами: какой овощ полезен для здоровья сердца

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 41 0

Тыква поддерживает здоровье сердца

Богат витаминами и минералами: какой овощ полезен для здоровья сердца

Фото: 5-tv.ru

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За счет его низкокалорийности можно контролировать вес.

Тыква помогает регулировать кровяное давление и поддерживает здоровье сердца. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала нутрициолог Жанна Антонюк.

Оказалось, что овощ богат витаминами А, С, Е, К и группы В, а также минералами — калием, магнием и железом. По словам специалиста, за счет низкокалорийности тыквы можно контролировать вес.

«При сахарном диабете важно следить за количеством употребляемой тыквы, чтобы предотвратить резкие изменения уровня сахара в крови», — отметила Антонюк

Но тем, кто имеет проблемы с гастритом или язвой желудка, этот овощ не рекомендован. Нутрициолог подчеркнула то, что тыква обладает значительными антиоксидантными свойствами. Так происходит из-за большого количества бета-каротина, которое способствует защите клеток от повреждения свободными радикалами.

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