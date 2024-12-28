Словацкий премьер Фицо прогнозирует значительный рост цен на газ в странах Европы.

Прекращение поставок газа из России обойдется странам Евросоюза в 120 миллиардов евро в 2025 и 2026 годах. Так считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Невероятных 120 миллиардов евро заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны», — заявил он в видеообращении.

По оценке Фицо, только на поставки газа Европа израсходует 50 миллиардов евро. Еще 70 миллиардов составят затраты на электроэнергию, которая вырабатывается из газа.

Также словацкий премьер прогнозирует, что прекращение поставок российского приведет к значительному росту цен на газ в ЕС, еще больше ослабив его экономику.

Российский газ в Европе уже начал дорожать после заявления президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита топлива через украинскую территорию. Всего за неделю он подорожал сразу на 28 долларов за кубометр, достигнув планки в 482 доллара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо обвинил партнеров по Евросоюзу в одобрении решения Зеленского остановить транзит российского газа, несмотря на многомиллиардный ущерб Словакии и всей Европы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.