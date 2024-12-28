Кабину сорвало: страшное ДТП произошло на трассе Москва -Волгоград

Эфирная новость 28 0

На трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием трех фур и легковушки

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два человека получили тяжелые травмы.

Два человека получили тяжелые травмы в массовой аварии на трассе Москва-Волгоград.

Поздно вечером там столкнулись три фуры и легковушка. Все автомобили получили серьезные механические повреждения. Кабину одного из грузовиков сорвало с креплений, а передняя часть легковушки оказалась полностью раздавлена. Водителя зажало в искореженном салоне. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

Движение в районе аварии оказалось полностью заблокировано, пробка растянулась на несколько километров.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
В России заблокировали около 6 млн опасных БАДов
7:15
Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ
7:02
Гроссмейстер Непомнящий схлопотал штраф за внешний вид
6:44
Скачки на верблюдах, летающий кабан: как снимали «Финист. Первый богатырь»
6:24
Кабину сорвало: страшное ДТП произошло на трассе Москва -Волгоград

Сейчас читают

Один в поле не воин: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год